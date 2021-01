VIDEO Biathlon | Italia terza a Oberhof! Bormolini | Hofer | Giacomel e Windisch danno spettacolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Iloggi, venerdì 15 gennaio, ha visto proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre oggi si è disputata la staffetta 4×7.5 km maschile. La formazione azzurra, che ha visto aprire le danze Thomas, seguito in seconda frazione da Lukas, con inTommaso, ed in chiusura Dominik, ha chiuso al terzo posto, battuta soltanto dalla Francia, vincitrice in 1:22’28?0, e dalla Norvegia, seconda a 4?2. Azzurri terzi a 1’06?6. GLI HIGHLIGHTS DELLA STAFFETTA MASCHILE Ready? Go! The third men's relay of the winter has begun! #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/R9LhERHRt5 — IBU World Cup (@IBU WC) January 15, ...