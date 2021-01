VIDEO | “Basta Dad” | a Bologna fiaccole sotto al sede della Regione

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – Un piazzale illuminato di fiaccole, candele, luci dei telefoni per chiedere alla Regione Emilia-Romagna di riaprire le scuole. È la protesta del comitato “Priorità alla scuola” che oggi pomeriggio ha radunato studenti e professori sotto il palazzo della Regione a Bologna, in viale Aldo Moro, per “fare luce sulla scuola e sul suo ruolo centrale”. Dopo le proteste del 7 e del 13 gennaio davanti alle scuole superiori, nelle quali gli studenti hanno simbolicamente lasciato i loro zaini a terra, il mondo della scuola si ritrova direttamente davanti al ‘palazzo del potere’, per lanciare un messaggio al presidente Stefano Bonaccini. Il comitato ricorda infatti che con l’ultima delibera della giunta che ha stabilito la proroga della chiusura totale delle scuole superiori fino al 25 gennaio, “nonostante il decreto legge del Governo permettesse un rientro in presenza al 50% anche in zona arancione, la Regione Emilia-Romagna ha tradito la fiducia dei suoi cittadini e si è allineata a tutte quelle regioni i cui governatori stanno facendo pressione sul governo, affinché nel prossimo dpcm si imponga a tutto il paese la Dad al 100%”.