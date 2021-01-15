Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 18:15 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Viabilità 15 GENNAIO 2021 ORE 18.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA, UN’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO FENERA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN DIREZIONE GRA. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA SI RALLENTA SEMPRE IN AMBO I SENSI TRA LAGHETTO E TORRE ... Leggi su romadailynews
c_appendino : #RT @TorinoClick: Nel fine settimana modifiche alla viabilità di via Roma e delle vie circostanti #Torino… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GiovanniMario12 : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Nel fine settimana modifiche alla viabilità di via Roma e delle vie circostanti #Torino #viabiliTO ??http… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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