Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 17 | 15

(Di venerdì 15 gennaio 2021)15 GENNAIOORE 17.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA RINALDO D’AQUINO CHE GENERA CODE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA IN DIREZIOE COLLEVERDE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA DIRAMAZIONENORD E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO, SEGNALIAMO INOLTRE CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E ANAGNINA SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA CECCHINA E PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN AMBO LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E SETTECAMINI SEMPRE IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA DA ...