Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 08 | 45

Viabilità 15 GENNAIO 2021 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA A91 Roma FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA VIA ISACCO NETWON NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA GIUSTINIANA ED ISOLA FARNESE NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI E CODE IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLVERDE DIREZIONE Roma SI RALLENTA SULLA STATALE TIBURTINA A SETTEVILLE, IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON VIA DI MARCO SIMONE, DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 18 GENNAIO E' PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE

romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sulla Tuscolana, tra via delle Capannelle e piazza Sulmona. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato su via Appia, tra Colli Albani e via Appia Pignatelli; a via Gregorio VII, tra… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a viale Giulio Cesare, tra via Leone IV e Ponte Pietro Nenni; a via Vitellia,… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su via Aurelia Antica, tra via Aurelia e via di Bravetta; su via Taranto, tra via Enna e via Appia Nuova. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sull'Ostiense, tra viale Marconi e piazzale Ostiense; sulla Portuense, tra vi… -

