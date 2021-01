Via il segreto a documenti Usa 'Cina ha coperto l'origine del virus' (Di sabato 16 gennaio 2021) Diversi ricercatori del laboratorio di Wuan si sarebbero ammalati prima dell’epidemia. Anomalie gravi sui loro lavori on line. Collaborano a ricerche militari Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 16 gennaio 2021) Diversi ricercatori del laboratorio di Wuan si sarebbero ammalati prima dell’epidemia. Anomalie gravi sui loro lavori on line. Collaborano a ricerche militari Segui su affaritaliani.it

Palestra riapre in segreto: segnali concordati per l'ingresso, nascondigli e niente mascherine per i clienti

Cronaca - 15/01/2021. "I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, nell’ambito dei servizi predisposti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno scoperto in pieno centro ci ...Tuttavia, ad un tratto, veniva notato uno specchio che in realtà celava un sorta di passaggio segreto verso uno sgabuzzino allestito a deposito. Ad insospettire gli agenti, il via vai di persone, in t ...