Verso il nuovo Dpcm, i divieti dal 16 gennaio: stop all'asporto per i bar dopo le 18 e agli spostamenti fuori regione. Riaprono i musei e (in parte) le scuole (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovi colori e nuovo Dpcm. Da domani 16 gennaio entreranno in vigore nuove restrizioni anti Coronavirus, varate nella speranza di evitare i nuovi picchi di Gran Bretagna e Germania e, di conseguenza, un altro lockdown nazionale. Oggi la Cabina di regia analizzerà i dati del monitoraggio settimanale, stabilendo chi da domenica 17 dovrà cambiare colore. La previsione è quella di avere la maggior parte delle Regioni in zona arancione, con Lombardia e Sicilia che, a partire da domenica 17 gennaio, potrebbero inaugurare la prima zona rossa del 2021. Il nuovo Dpcm, invece, sarà valido a partire da domani, 16 gennaio, e non prevede passi indietro sulle misure già in vigore. Resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, e resta la didattica a ...

