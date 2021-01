Venezia 2021, Bong Joon-Ho sarà il presidente di giuria: ecco chi è il regista premio Oscar del film “Parasite” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Bong Joon-ho, il regista premio Oscar di Parasite, sarà presidente della giuria del festival di Venezia 2021. Tra sale cinematografiche che non riaprono più, con una distribuzione nazionale e internazionale pressoché inesistente, l’annuncio della Biennale di Venezia sembra una notizia di fantascienza. Intanto si sappia che la 78esima Mostra Internazionale d’Arte del Cinema di Venezia si terrà dall’1 al 11 settembre 2021. Per l’occasione, se il Covid-19 non avrà sterminato anche cento anni di settima arte, Bong si appresterà a visionare i film in Concorso scegliendo infine il Leone d’Oro. “La Mostra di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)-ho, ildidelladel festival di. Tra sale cinematografiche che non riaprono più, con una distribuzione nazionale e internazionale pressoché inesistente, l’annuncio della Biennale disembra una notizia di fantascienza. Intanto si sappia che la 78esima Mostra Internazionale d’Arte del Cinema disi terrà dall’1 al 11 settembre. Per l’occasione, se il Covid-19 non avrà sterminato anche cento anni di settima arte,si appresterà a visionare iin Concorso scegliendo infine il Leone d’Oro. “La Mostra di ...

DiMarzio : #Calciomercato - #Venezia, in dirittura d’arrivo l’operazione per #Esposito dall’#Inter - comunevenezia : #COVID19 #DecretoLegge ??Pubblicate le misure anti Covid approvate dal Governo in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo… - nuova_venezia : La squadra dell'allenatore Ticchi è imbattuta e ha ha chiuso il ciclo italiano prima della “bolla” europea in Breta… - 85Micconi : RT @nuova_venezia: Gli studiosi: questo è il momento giusto per introdurre strumenti urbanistici per incentivare la residenzialità https://… - Carmela_oltre : RT @ilpost: Bong Joon-ho, il regista di Parasite, sarà il presidente della giuria del prossimo Festival di Venezia -