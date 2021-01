Venezia 2021: Bong Joon-ho sarà il Presidente della Giuria internazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il regista sudcoreano Bong Joon-ho, reduce dal successo di Parasite, sarà il Presidente della Giuria internazionale di Venezia 2021. sarà il regista sudcoreano Bong Joon-ho a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 78. Mostra internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2021, che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. Nell'accettare la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il regista sudcoreano-ho, reduce dal successo di Parasite,ildiil regista sudcoreano-ho a presiedere ladel Concorso78. Mostrad'Arte CinematograficaBiennale di, che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal CdaBiennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. Nell'accettare la ...

Venezia Cinema: Bong Joon-ho (regista di Parasite) presidente di Giuria

VENEZIA (15 gennaio 2021) - Sarà il regista di «Parasite» Bong Joon-ho a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di ...

