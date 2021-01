Vela | Team Ineos illegale | Luna Rossa vince il ricorso ma non ci sarà penalità

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Auckland, 15 gennaio 2021 " Prima giornata di Prada Cup sorprendente, non solo sul campo di regata. T eamUk , che era reduce da World Series con sei sconfitte in sei regate, ha trovato ...

LucaCasalenuovo : RT @RaiSport: ??? #IneosTeamUK sorprende, #LunaRossa paga la partenza Nella giornata d'apertura della #PradaCup gli inglesi battono #America… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Vela, Prada Cup: Luna Rossa ko nella prima regata, sorpresa Team Uk - CatelliRossella : Vela, Prada Cup: Luna Rossa ko nella prima regata, sorpresa Team Uk - ahabello : @Cristina6013 @CalaminiciM Un team fortissimo alla guida del 'guru' della vela Roussell Coutts! - sonia9mari : RT @repubblica: Vela, Prada Cup: Luna Rossa ko nella prima regata, sorpresa Team Uk -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Team

I britannici hanno vinto le prime due regate della Prada Cup, ma Luna Rossa nota un outhaul illegale e fa ricorso: Team Ineos non subirà penalità ma dovrà trovare un’altra soluzione ...Jennifer Lopez non smette di stupire i suoi fan e lo fa, ancora una volta, pubblicando il video ufficiale di “In The Morning”. Il singolo segna il ritorno alla lingua inglese della regina del pop lati ...