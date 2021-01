Vaccino | truffa agli anziani Chiamare polizia e carabinieri L’allarme della Regione Toscana

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Raggiri ai danni di persone anziane, contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione dianti Covid presso la propria abitazione. E' quanto emerge in seguito ad alcune segnalazioni, pervenute alle Asl. Chiunque incorra in situazioni dubbie è invitato a non aderire ad alcuna proposta e a non esitare a contattare le forze dell'ordine,, o le autorità sanitarie