Vaccino Pfizer, ritardi nelle consegne in Europa tra gennaio e febbraio (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tra fine gennaio e inizio febbraio le consegne delle dosi di Vaccino Pfizer subiranno un rallentamento per consentire alla casa farmaceutica di adeguare il processo produttivo ai nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei ritmi nelle settimane successive per arrivare a 2 miliardi di dosi entro il 2021. A riportarlo è Afp che ha ricevuto conferme dalla stessa Pfizer. L’agenzia di stampa francese ha indicato che le variazioni nel calendario degli ordini e delle consegne riguarderanno la fabbrica di Puurs, in Belgio, ma la casa farmaceutica non ha specificato se i ritardi saranno relativi alle sole consegne in Europa o riguarderanno anche altre aree geografiche. “Non appena ho saputo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tra finee inizioledelle dosi disubiranno un rallentamento per consentire alla casa farmaceutica di adeguare il processo produttivo ai nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei ritmisettimane successive per arrivare a 2 miliardi di dosi entro il 2021. A riportarlo è Afp che ha ricevuto conferme dalla stessa. L’agenzia di stampa francese ha indicato che le variazioni nel calendario degli ordini e delleriguarderanno la fabbrica di Puurs, in Belgio, ma la casa farmaceutica non ha specificato se isaranno relativi alle soleino riguarderanno anche altre aree geografiche. “Non appena ho saputo ...

TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - ladyonorato : Un po’ azzardato escludere in radice qualsiasi relazione col vaccino, come afferma (casualmente) Pfizer... almeno a… - RobertoBurioni : UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Pr… - Daniela192601 : RT @signori_massimo: 23 morti in Norvegia, 10 in Germania 2 in Italia tantissimi casi di sindrome di Bell con paresi facciale video di inf… - valenti30146835 : RT @signori_massimo: 23 morti in Norvegia, 10 in Germania 2 in Italia tantissimi casi di sindrome di Bell con paresi facciale video di inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer Vaccino, Pfizer rallenterà le consegne per 3-4 settimane. Protesta di sei Paesi Ue: «Inaccettabile» Il Messaggero Le altre crisi di governoPerché Mark Rutte si è dimesso

Per anni le autorità fiscali olandesi hanno vessato migliaia di famiglie, cercando presunte (e inesistenti) irregolarità negli indennizzi concessi per l’assistenza ai bambini. Le dimissioni presentate ...

Covid e effetto Pfizer sui vaccini colpiscono le Borse

I rinnovati pericoli della pandemia e l'annuncio di Pfizer che ridurrà temporaneamente le dosi a disposizione dell'Europa invertono il corso delle Borse che piegano tutte al ribasso - Piazza Affari pe ...

Per anni le autorità fiscali olandesi hanno vessato migliaia di famiglie, cercando presunte (e inesistenti) irregolarità negli indennizzi concessi per l’assistenza ai bambini. Le dimissioni presentate ...I rinnovati pericoli della pandemia e l'annuncio di Pfizer che ridurrà temporaneamente le dosi a disposizione dell'Europa invertono il corso delle Borse che piegano tutte al ribasso - Piazza Affari pe ...