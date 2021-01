VACCINO PFIZER | RIDUZIONE CONSEGNE IN EUROPA Arcuri | In Italia 29% dosi in meno

TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - ladyonorato : Un po’ azzardato escludere in radice qualsiasi relazione col vaccino, come afferma (casualmente) Pfizer... almeno a… - RobertoBurioni : UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Pr… - Luciana12827144 : RT @laperlaneranera: Gennaio 15, 2021 Norvegia: confermati 13 morti per gli effetti collaterali del vaccino Pfizer Quelli che sarebbero mor… - filippods68 : RT @Davide38296157: Germania: 10 Decessi dopo aver ricevuto il vaccino della Pfizer COVID -

Ultime Notizie dalla rete : VACCINO PFIZER

Governors across the country are criticizing the Trump administration for making false claims about the existence of a federal reserve of COVID-19 vaccines.Scattered vaccine shortages cropped up on the front lines of the U.S. battle against the coronavirus pandemic on Friday, prompting at least one ...