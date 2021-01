Vaccino Pfizer, previsto calo delle consegne in Europa (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’avvertimento arriva direttamente dal laboratorio americano della Pfizer: “Dalla prossima settimana” ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid in Europa, in attesa di migliorare le proprie capacità di… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’avvertimento arriva direttamente dal laboratorio americano della: “Dalla prossima settimana” ci sarà unnelledi vaccini anti-Covid in, in attesa di migliorare le proprie capacità di… L'articolo proviene da MeteoWeek.

