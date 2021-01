Vaccino, Lopalco: “Vera svolta con arrivo AstraZeneca” (Di venerdì 15 gennaio 2021) BARI – “La grossa svolta, e qui forse possiamo essere un po’ ottimisti e possiamo sbilanciarci, e non e’ escluso, che a febbraio arriverà un quantitativo importante di vaccino AstraZeneca. Questo dipenderà dal pronunciamento di Ema che dovrebbe arrivare il 29 gennaio. Se Ema si pronuncia positivamente su vaccino AstraZeneca il 29 gennaio, noi sappiamo che AstraZeneca è già pronta, ha già i vaccini prodotti, ha già una quota importante allocata al nostro Paese e quindi lì ci sarà la svolta”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, a Barletta. “Siamo ancora in fase uno, cioè siamo in una fase in cui la disponibilità dei vaccini è molto limitata – ha aggiunto – Abbiamo per ora soltanto il vaccino Pfizer nel nostro armamentario, a fine mese arriveranno le prime dosi del vaccino Moderna ma sono davvero poche e non cambieranno lo scenario”. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) BARI – “La grossa svolta, e qui forse possiamo essere un po’ ottimisti e possiamo sbilanciarci, e non e’ escluso, che a febbraio arriverà un quantitativo importante di vaccino AstraZeneca. Questo dipenderà dal pronunciamento di Ema che dovrebbe arrivare il 29 gennaio. Se Ema si pronuncia positivamente su vaccino AstraZeneca il 29 gennaio, noi sappiamo che AstraZeneca è già pronta, ha già i vaccini prodotti, ha già una quota importante allocata al nostro Paese e quindi lì ci sarà la svolta”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, a Barletta. “Siamo ancora in fase uno, cioè siamo in una fase in cui la disponibilità dei vaccini è molto limitata – ha aggiunto – Abbiamo per ora soltanto il vaccino Pfizer nel nostro armamentario, a fine mese arriveranno le prime dosi del vaccino Moderna ma sono davvero poche e non cambieranno lo scenario”.

Francoislemait5 : RT @vitaindiretta: 'Non va fatto!' Vaccino, si moltiplicano i casi dei furbetti Pier Luigi Lopalco #LaVitaInDiretta - Valedance11 : RT @vitaindiretta: 'Non va fatto!' Vaccino, si moltiplicano i casi dei furbetti Pier Luigi Lopalco #LaVitaInDiretta - LisaS_1981 : @antonellaviol17 Buonasera dottoressa, proprio oggi il dott. Lopalco ha affermato che non è corretto farlo per il v… - Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: 'Non va fatto!' Vaccino, si moltiplicano i casi dei furbetti Pier Luigi Lopalco #LaVitaInDiretta - stefanoliberti1 : RT @vitaindiretta: 'Non va fatto!' Vaccino, si moltiplicano i casi dei furbetti Pier Luigi Lopalco #LaVitaInDiretta -