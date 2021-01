Vaccino, in Lombardia raggiunte quasi 150 mila somministrazioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) milaNO (ITALPRESS) - Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 21.488 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 148.971, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 gennaio 2021)NO (ITALPRESS) - Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di ieri, sono state effettuate 21.488 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 148.971, ...

