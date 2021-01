Vaccino, Galli: 'Sbagliato somministrarlo ora a chi ha già avuto Covid' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per Massimo Galli in questa fase è Sbagliato vaccinare coloro che sono già stati infettati dal coronavirus . 'I dati che abbiamo ci dicono che un'immunita per un tempo significativo dopo l'infezione c'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per Massimoin questa fase èvaccinare coloro che sono già stati infettati dal coronavirus . 'I dati che abbiamo ci dicono che un'immunita per un tempo significativo dopo l'infezione c'...

