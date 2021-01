Vaccino Covid, medici di base: pronti a farne 500mila al giorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - SkyTG24 : Covid Israele, dopo due settimane di vaccino calo dei positivi del 33% - Agenzia_Ansa : Vaccino agli amici, indagato un medico dell'Asp di Cosenza #Covid #ANSA - ilnononano : @ZeusMega Ti allego il link: - StranoAlex : @Psav15 @udogumpel Ma perché dice che non sono chiaro mi, scusi... Io non mi arricchisco con il vaccino ma sembra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino, in Israele casi Covid scesi 2 settimane dopo la prima dose: «Calo dei positivi del 33%». Burioni: brutte notizie per i pessimisti Il Messaggero Covid, Anelli (Fnomceo): vaccinare subito anche gli odontoiatri

Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, fa un appello a vaccinare subito contro il Covid-19 tutti i medici e soprattu ...

Fondomestic: tre italiani su dieci non faranno shopping con i saldi

Tre italiani su dieci non faranno acquisti durante i saldi invernali. Così emerge dall’Osservatorio Mensile Findomestic di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Pariba ...

Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, fa un appello a vaccinare subito contro il Covid-19 tutti i medici e soprattu ...Tre italiani su dieci non faranno acquisti durante i saldi invernali. Così emerge dall’Osservatorio Mensile Findomestic di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Pariba ...