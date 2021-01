Vaccino Covid Italia, Galli: «Sono fuori di me. Cerchiamo di essere capaci» (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Stanno vaccinando chi è guarito dal Covid, Sono fuori di me». Così Massimo Galli, il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano intervenendo su La7. Non risparmia i toni duri l’esperto: «L’idea dei colori è sbagliata, è fallito l’obiettivo di contenere l’infezione. Come si apre, il virus rialza la testa. Francia e Spagna meno colpite di noi? Succedeva la stessa cosa qualche mese fa, erano avanti a noi di 2 settimane. Questi continui “Stop and go” non aiutano, poi c’è qualche variante che non invita a grande ottimismo. Il Vaccino è una exit strategy, oltre alle misure di contenimento», ha affermato l’infettivologo. leggi anche l’articolo —> Vaccino Covid, Galli: “Campagna in ritardo, richiamare medici in ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Stanno vaccinando chi è guarito daldi me». Così Massimo, il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano intervenendo su La7. Non risparmia i toni duri l’esperto: «L’idea dei colori è sbagliata, è fallito l’obiettivo di contenere l’infezione. Come si apre, il virus rialza la testa. Francia e Spagna meno colpite di noi? Succedeva la stessa cosa qualche mese fa, erano avanti a noi di 2 settimane. Questi continui “Stop and go” non aiutano, poi c’è qualche variante che non invita a grande ottimismo. Ilè una exit strategy, oltre alle misure di contenimento», ha affermato l’infettivologo. leggi anche l’articolo —>: “Campagna in ritardo, richiamare medici in ...

