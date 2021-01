Vaccino anti Covid, quello J&J scatena anticorpi neutralizzanti nel 100% dei casi tra i 18 e i 55 anni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vaccino anti Covid, quello della J&J (Johnson & Johnson) scatena anticorpi neutralizzanti nel 100% dei casi tra i 18 e i 55 anni. Lo dice la sperimentazione fin qui conseguita, motivando l’ottimismo degli addetti ai lavori. I quali annunciano che, dai risultati della fase 3, svilupperebbe anticorpi neutralizzanti contro il virus in oltre il 90% dei volontari arruolati al 29esimo giorno post iniezione. E nel 100% dei partecipanti di età compresa tra i 18 e i 55 anni al 57esimo giorno. Un dato che fa ben sperare. E che aumenta le speranza nei vaccini per la lotta di contrasto alla pandemia. nella battaglia alla diffusione del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021)della J&J (Johnson & Johnson)corpi neutralizzneldeitra i 18 e i 55. Lo dice la sperimentazione fin qui conseguita, motivando l’ottimismo degli addetti ai lavori. I quali annunciano che, dai risultati della fase 3, svilupperebbecorpi neutralizzcontro il virus in oltre il 90% dei volontari arruolati al 29esimo giorno post iniezione. E neldei partecipdi età compresa tra i 18 e i 55al 57esimo giorno. Un dato che fa ben sperare. E che aumenta le speranza nei vaccini per la lotta di contrasto alla pandemia. nella battaglia alla diffusione del ...

