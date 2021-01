Vaccino anti-Covid, Conte: “L’ha ricevuto 1 milione di italiani. Siamo primi in Ue per numero di persone vaccinate, incoraggiante” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Un milione di italiani ha ricevuto il Vaccino anti Covid19?. Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia”. Intanto Pfizer ha confermato che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio-inizio febbraio, il tempo necessario per modificare il processo di produzione e aumentare il ritmo nelle settimane successive. “Pfizer sta lavorando duramente per fornire più dosi di quanto inizialmente previsto con un nuovo obiettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Undihail19?. Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe. “Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue perdi. Un datoche ci spinge ad andare avcosì, mantenendo sempre alta la guardia”. Intanto Pfizer ha confermato che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio-inizio febbraio, il tempo necessario per modificare il processo di produzione e aumentare il ritmo nelle settimane successive. “Pfizer sta lavorando duramente per fornire più dosi di quanto inizialmente previsto con un nuovo obiettivo ...

