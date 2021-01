Vaccini, tracciamento e startup: Jonathan Pacifici spiega come Israele ha battuto il virus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pubblichiamo un estratto del libro “Gli unicorni non prendono il coronavirus, viaggio tra le startup israeliane nell’economia che ha sconfitto il virus”, di Jonathan Pacifici All’inizio del 2020 il pianeta si è fermato. La pandemia Covid19 ci ha trovato assolutamente impreparati. La crisi dei sistemi sanitari, della quale abbiamo avuto un desolante esempio in nord Italia, si è presto tramutata in uno tsunami economico. Decine di milioni di disoccupati in tutto il mondo, interi settori distrutti, collegamenti interrotti, turismo cancellato. Evidentemente la crisi non ha colpito tutti allo stesso modo. In Israele, il governo ha chiuso le frontiere in tempi utili ed imposto un rigoroso lockdown. Non sono mancati errori e problemi ma il paese in generale se l’è cavata relativamente meglio ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pubblichiamo un estratto del libro “Gli unicorni non prendono il corona, viaggio tra leisraeliane nell’economia che ha sconfitto il”, diAll’inizio del 2020 il pianeta si è fermato. La pandemia Covid19 ci ha trovato assolutamente impreparati. La crisi dei sistemi sanitari, della quale abbiamo avuto un desolante esempio in nord Italia, si è presto tramutata in uno tsunami economico. Decine di milioni di disoccupati in tutto il mondo, interi settori distrutti, collegamenti interrotti, turismo cancellato. Evidentemente la crisi non ha colpito tutti allo stesso modo. In, il governo ha chiuso le frontiere in tempi utili ed imposto un rigoroso lockdown. Non sono mancati errori e problemi ma il paese in generale se l’è cavata relativamente meglio ...

romi_andrio : RT @lonelyplanet_it: Ci vorranno molti mesi prima che i vaccini diano una copertura sufficiente per tornare alla normalità, il che signific… - lonelyplanet_it : Ci vorranno molti mesi prima che i vaccini diano una copertura sufficiente per tornare alla normalità, il che signi… - simonews74 : @giorgiogilestro @massimosandal @christiancritic @LMtredici @BozzoAlberto se le chiami chiusure la gente non è che… - saraberruti : RT @peraltro: Non mi preoccupa la crisi al buio, ma la replica del 2020 alla luce del sole: tonnellate di propaganda intorno al 'modello it… - giuliog : RT @AgostinelliAldo: #VaccinoAntiCovid - Istituita la piattaforma informativa nazionale. Agevolerà le attività di distribuzione sul territo… -