Vaccini, Pfizer annuncia: «Ritarderemo nelle consegne». Rabbia degli Stati membri ma von der Leyen smentisce (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Le consegne del vaccino anti Covid Pfizer diminuiranno fino ad arrivare a un mese di ritardo». La notizia arriva da Berlino e a distanza di poche settimane dall’inizio della campagna vaccinale, rischia di mettere in forte crisi il piano vaccinale europeo. «La Commissione europea e così tutti gli Stati membri», si legge in una nota del ministero della Sanità tedesco, «sono Stati informati che Pfizer non sarà in grado di soddisfare pienamente i quantitativi di consegna promessi per le prossime 3 o 4 settimane». Alla base dei ritardi comunicati ci sarebbero i lavori di ristrutturazione in corso presso l’impianto de Puurs in Belgio, che quindi rallenterebbero la produzione e consegna della formula anti Covid approvata. Le smentite Ma a rassicurare sulla situazione della ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Ledel vaccino anti Coviddiminuiranno fino ad arrivare a un mese di ritardo». La notizia arriva da Berlino e a distanza di poche settimane dall’inizio della campagna vaccinale, rischia di mettere in forte crisi il piano vaccinale europeo. «La Commissione europea e così tutti gli», si legge in una nota del ministero della Sanità tedesco, «sonoinformati chenon sarà in grado di soddisfare pienamente i quantitativi di consegna promessi per le prossime 3 o 4 settimane». Alla base dei ritardi comunicati ci sarebbero i lavori di ristrutturazione in corso presso l’impianto de Puurs in Belgio, che quindi rallenterebbero la produzione e consegna della formula anti Covid approvata. Le smentite Ma a rassicurare sulla situazione della ...

TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - TgLa7 : Il laboratorio americano della #Pfizer ha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di… - petergomezblog : Vaccini, Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne in tutta Europa: “Necessario per migliorare le capacità di prod… - MaMaurizi9 : RT @pbecchi: Orban ha capito la fregatura del Pfizer e per il suo popolo ha scelto un vaccino tradizionale, poco importa se cinese https://… - mirko60036887 : Per questo Pfizer ritardera di due settimane la consegna dei vaccini in Europa? -