Vaccini | l’appello di Ausl Romagna | “Non buttateci giù il telefono”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) RIMINI – Gli operatori che fissano gli appuntamenti per il vaccino alzano il telefono e compongono il numero, ma dall’altra parte c’è chi butta giù. Rischiando di inceppare la maxi campagna e mettendo in difficoltà gli stessi operatori. Accade a Rimini, dove, nei social circola voce che non sia l’Azienda sanitaria a telefonare per chiamare a raccolta chi deve fare l’immunizzazione. L’allarme è stato lanciato oggi dall’Ausl Romagna durante il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. E così l’azienda sanitaria ha deciso di diffondere i numeri da cui partono le chiamate, in modo che gli utenti li possano distinguere da eventuali ‘disturbatori’. I numeri sono: 3311354754 e 3316424263.