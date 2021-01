Vaccini anti covid, Forattini (Pd): 'Farli subito a detenuti e polizia penitenziaria' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Immagine repertorio 'Vaccinare già in questa prima fase del piano vaccinale i detenuti e il personale penitenziario delle carceri lombarde dove, visti i ben noti problemi di sovraffollamento, il ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Immagine repertorio 'Vaccinare già in questa prima fase del piano vaccinale ie il personale penitenziario delle carceri lombarde dove, visti i ben noti problemi di sovraffollamento, il ...

Tg3web : A Cosenza, un dirigente sanitario avrebbe somministrato vaccini anti-covid ad amici e parenti che non ne avevano an… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Italia prima in Ue per vaccini effettuati, sono un milione' #ANSA - TgLa7 : Il laboratorio americano della #Pfizer ha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di… - DoctorSassaroli : RT @byoblu: Secondo il nanopatologo @Stefano18837956, i vaccini anti covid, recentemente approvati in via d'emergenza e immessi in commerci… - FinalCo96246087 : RT @byoblu: Secondo il nanopatologo @Stefano18837956, i vaccini anti covid, recentemente approvati in via d'emergenza e immessi in commerci… -