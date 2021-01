USA, prezzi produzione confermano crescita a dicembre (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si confermano in crescita i prezzi alla produzione USA a dicembre. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,3% su mese, rispetto al +0,1% del mese precedente. Il dato risulta poco sotto le attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,4%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento dello 0,8%, in linea con il consensus e con la crescita del mese precedente. I prezzi dei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un +0,1% su mese, come il mese precedente e rispetto al +0,2% del consensus, mentre su anno registrano un +1,2% dal +1,4% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – SiinallaUSA a. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), iallasono cresciuti dello 0,3% su mese, rispetto al +0,1% del mese precedente. Il dato risulta poco sotto le attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,4%. Su base annua ihanno registrato un incremento dello 0,8%, in linea con il consensus e con ladel mese precedente. Idei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un +0,1% su mese, come il mese precedente e rispetto al +0,2% del consensus, mentre su anno registrano un +1,2% dal +1,4% ...

moneypuntoit : ?? USA: prezzi alla produzione sotto le stime a dicembre ?? - CeccoNebbia : @GianzDav @FintechGarch @CCFCattaneo Scusa, ma perché il prezzo del denaro oggi non è deciso da un ente pubblico? I… - InvestingItalia : Greggio, prezzi in calo, impatto pandemia eclissa dati promettenti cinesi, Usa - - PaoloLuraschi : determinante recente fattore di spinta che ha riportato i prezzi a valori massimi da oltre 11 mesi. Inerentemente i… - pelias01 : RT @vitto_72: @lauranaka @finanza_online @pelias01 @Theimmigrant84 in USA l'inflazione sta crescendo e lo si vede dal repricing della curva… -

Ultime Notizie dalla rete : USA prezzi USA, prezzi produzione confermano crescita a dicembre Il Messaggero Audi Q5 Sportback: aperti gli ordini in Italia

Il nuovo Audi Q5 Sportback è ordinabile in Italia, ecco i motori, gli allestimenti e il listino prezzi del nuovo modello ...

USA: prezzi alla produzione segna lo 0,3%, in lieve calo rispetto alle attese

Nel mese di dicembre, l’indice finale dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti su base annua tocca +0.8% come da attese. Su base mensile, il dato segna lo 0,3% contro lo 0,4% stimato.

Il nuovo Audi Q5 Sportback è ordinabile in Italia, ecco i motori, gli allestimenti e il listino prezzi del nuovo modello ...Nel mese di dicembre, l’indice finale dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti su base annua tocca +0.8% come da attese. Su base mensile, il dato segna lo 0,3% contro lo 0,4% stimato.