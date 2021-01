Usa, il piano di Biden da 1.900 miliardi di dollari per rilanciare l’economia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joe Biden vuole presentare un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia da Coronavirus e i suoi effetti sull’economia. La somma che Biden spera di ottenere è nell’ordine di grandezza di quella chiesta dai Democratici la scorsa estate, anche se sono poi dovuti scendere a patti con i Repubblicani e quasi dimezzarla per farla approvare dal Congresso a fine 2020. Dei 1.900 miliardi circa 160 saranno destinati alle vaccinazioni e ai test. Biden si è impegnato per vaccinare 100 milioni di persone in 100 giorni. “L’amministrazione Biden prenderà provvedimenti per garantire che tutte le persone negli Stati Uniti – indipendentemente dal loro status di immigrazione – possano accedere al vaccino gratuitamente”, secondo un ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joevuole presentare unda 1.900diper combattere la pandemia da Coronavirus e i suoi effetti sul. La somma chespera di ottenere è nell’ordine di grandezza di quella chiesta dai Democratici la scorsa estate, anche se sono poi dovuti scendere a patti con i Repubblicani e quasi dimezzarla per farla approvare dal Congresso a fine 2020. Dei 1.900circa 160 saranno destinati alle vaccinazioni e ai test.si è impegnato per vaccinare 100 milioni di persone in 100 giorni. “L’amministrazioneprenderà provvedimenti per garantire che tutte le persone negli Stati Uniti – indipendentemente dal loro status di immigrazione – possano accedere al vaccino gratuitamente”, secondo un ...

