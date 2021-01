Usa, il piano di Biden contro il Covid: 1900 miliardi di aiuti economici (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il prossimo presidente degli Usa, Joe Biden, preparà il suo piano contro il Covid-19, con l’arrivo di oltre 1900 miliardi di aiuti economici. Gli Usa restano il primo paese al mondo per casi e decessi causati dal Covid, con il presidente eletto Joe Biden che come primo compito avrà quello di fermare la pandemia. Una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il prossimo presidente degli Usa, Joe, preparà il suoil-19, con l’arrivo di oltredi. Gli Usa restano il primo paese al mondo per casi e decessi causati dal, con il presidente eletto Joeche come primo compito avrà quello di fermare la pandemia. Una L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Covid Usa, il piano di Biden da 1.900 miliardi di dollari per il salvataggio dell'economia - Paroledipaola : RT @marieta99044909: Se il PD avesse utilizzato tutta la rabbia e l'energia che usa per ammazzare politicamenteRenzi, per fare il Recovery,… - marieta99044909 : Se il PD avesse utilizzato tutta la rabbia e l'energia che usa per ammazzare politicamenteRenzi, per fare il Recove… - amperrino : Piano Usa anti-virus da 1.900 mldBiden: 2.000 dollari a famiglia - Affaritaliani : Usa, piano anti-virus da 1.900 miliardi. Biden: 2.000 dollari a famiglia -