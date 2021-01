Usa: giustiziato narcotrafficante malato di Covid. Iniezione letale anche per un altro condannato a morte positivo (Di venerdì 15 gennaio 2021) I suoi avvocati avevano chiesto la sospensione della sua esecuzione, perché l’Iniezione letale gli avrebbe causato un dolore atroce a causa dei danni ai polmoni riportati per il Covid-19. Ma Cory Johnson, 52 anni, malato di Sars-Cov-2, è stato giustiziato nella notte nel carcere federale di Terre Haute, Indiana. Lo stesso penitenziario dove due giorni fa è stata eseguita la condanna a morte di Lisa Montgomery, inizialmente sospesa, e dove nelle prossime ore verrà ucciso dallo Stato anche Dustin Higgs, anche lui positivo al coronavirus. Proprio a causa del Covid un tribunale aveva sospeso l’esecuzione di Johnson e Higgs, ma una corte d’appello federale ha revocato lo stop mercoledì e la Corte Suprema ha dato il via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) I suoi avvocati avevano chiesto la sospensione della sua esecuzione, perché l’gli avrebbe causato un dolore atroce a causa dei danni ai polmoni riportati per il-19. Ma Cory Johnson, 52 anni,di Sars-Cov-2, è statonella notte nel carcere federale di Terre Haute, Indiana. Lo stesso penitenziario dove due giorni fa è stata eseguita la condanna adi Lisa Montgomery, inizialmente sospesa, e dove nelle prossime ore verrà ucciso dallo StatoDustin Higgs,luial coronavirus. Proprio a causa delun tribunale aveva sospeso l’esecuzione di Johnson e Higgs, ma una corte d’appello federale ha revocato lo stop mercoledì e la Corte Suprema ha dato il via ...

