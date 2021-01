Usa, giustiziato il 52enne Corey Johnson: era malato di Covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) Usa, giustiziato l’ex narcotrafficante Corey Johnson: era malato di Covid È stato giustiziato negli Usa l’ex narcotrafficante Corey Johnson la cui esecuzione era stata sospesa dopo la scoperta della positività al Covid dell’uomo. Johnson, afroamericano di 52 anni condannato a sette condanne a morte per il suo coinvolgimento in 10 omicidi, è stato giustiziato nella serata di giovedì 14 gennaio (la notte tra giovedì e venerdì in Italia) con un’iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana. L’esecuzione di Johnson era stata sospesa insieme a quella di Dustin John Higgs, dopo che entrambi avevano scoperto di essere positivi al Covid. Tuttavia, lo scorso 13 ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Usa,l’ex narcotrafficante: eradiÈ statonegli Usa l’ex narcotrafficantela cui esecuzione era stata sospesa dopo la scoperta della positività aldell’uomo., afroamericano di 52 anni condannato a sette condanne a morte per il suo coinvolgimento in 10 omicidi, è statonella serata di giovedì 14 gennaio (la notte tra giovedì e venerdì in Italia) con un’iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana. L’esecuzione diera stata sospesa insieme a quella di Dustin John Higgs, dopo che entrambi avevano scoperto di essere positivi al. Tuttavia, lo scorso 13 ...

RadioItaliaIRIB : Usa: giustiziato ex narcotrafficante, era malato di Covid - Italia_Notizie : Usa: giustiziato narcotrafficante malato di Covid. Iniezione letale anche per un altro condannato a morte positivo - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Usa, giustiziato l’ex narcotrafficante Corey Johnson: era malato di Covid - laltra_opinione : #usa: un ex narcotrafficante condannato a morte per il suo coinvolgimento in 10 omicidi, Corey Johnson (scritto anc… - Noovyis : (Usa: giustiziato narcotrafficante malato di Covid. Iniezione letale anche per un altro condannato a morte positivo… -