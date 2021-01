Usa e Turchia: politica della terra brucciata in Siria (Di venerdì 15 gennaio 2021) Usa e Turchia, che secondo il Diritto Internazionale vengono considerati degl invasori in Siria, continuano ad applicare la politica della terra bruciata. Una forma di aggressione che influenza l’economia locale e l’agricoltura. Non è più una guerra contro il governo di Bashar Al-Assad ma all’intera popolazione Siriana. Perchè USA e Turchia sequestrano i raccolti e Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Usa e, che secondo il Diritto Internazionale vengono considerati degl invasori in, continuano ad applicare labruciata. Una forma di aggressione che influenza l’economia locale e l’agricoltura. Non è più una guerra contro il governo di Bashar Al-Assad ma all’intera popolazionena. Perchè USA esequestrano i raccolti e

matteosalvinimi : #Salvini: Sugli USA: NO a lezioni di diritti umani e democrazia da Paesi che mettono in carcere oppositori o ammazz… - periodicodaily : Usa e Turchia: politica della terra bruciata in Siria #USA #Turchia #Siria - GabCAAD3 : @AtankingDivisio Ma quando mai. Per questo non mi sono stupito del poco attivismo italiano nel condannare Trump...e… - GabCAAD3 : @AtankingDivisio Ha a che fare con la politica estera. Paradossalmente l'Unione Europea e i suoi stati membri erano… - XinhuaItalia : Ultimo conteggio dei casi confermati di #COVID19 in tutto il mondo: JHU Mondo: 93.129.104 Usa: 23.313.103 India: 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Turchia Usa-Turchia-Bitcoin: le notizie geopolitiche di oggi Eastwest Usa e Turchia: politica della terra brucciata in Siria

Le politiche di terra brucciata perpetrate da USA e Turchia non risparmiano il popolo siriano ne anche durante una pandemia globale.

Terrorismo: Usa includono Ansar Bayt al Maqdis e Hasm tra i gruppi terroristi

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso la filiale dello Stato islamico del Sinai in Egitto e un movimento legato ai ...

Le politiche di terra brucciata perpetrate da USA e Turchia non risparmiano il popolo siriano ne anche durante una pandemia globale.Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso la filiale dello Stato islamico del Sinai in Egitto e un movimento legato ai ...