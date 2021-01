USA, Biden ha svelato il suo piano di aiuti all’economia da 1.900 miliardi (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Vale oltre 1.900 miliardi il piano del presidente eletto Joe Biden, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, per rilanciare il Paese e offrire aiuto alle persone più colpite dalla crisi economica. La somma che Biden spera di ottenere è nell’ordine di grandezza di quella chiesta dai Democratici la scorsa estate, anche se sono poi dovuti scendere a patti con i Repubblicani e quasi dimezzarla per farla approvare dal Congresso a fine 2020. Anche se i Dem controllano ora i due rami del parlamento, sarà difficile far passare un piano così ambizioso, in quanto al Senato i seggi sono 50-50 e i Democratici possono contare solo sul voto di Kamala Harris per averne uno in più dei Repubblicani: basterà una sola defezione per rendere il piano inattuabile. Il pacchetto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Vale oltre 1.900ildel presidente eletto Joe, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, per rilanciare il Paese e offrire aiuto alle persone più colpite dalla crisi economica. La somma chespera di ottenere è nell’ordine di grandezza di quella chiesta dai Democratici la scorsa estate, anche se sono poi dovuti scendere a patti con i Repubblicani e quasi dimezzarla per farla approvare dal Congresso a fine 2020. Anche se i Dem controllano ora i due rami del parlamento, sarà difficile far passare uncosì ambizioso, in quanto al Senato i seggi sono 50-50 e i Democratici possono contare solo sul voto di Kamala Harris per averne uno in più dei Repubblicani: basterà una sola defezione per rendere ilinattuabile. Il pacchetto ...

