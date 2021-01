Usa, assalto al Campidoglio: Jake lo sciamano chiede la grazia a Trump (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jacob Chansley, noto come Jake Angeli, lo sciamano di QAnon , diventato un simbolo dell'assalto al Campidoglio , ha chiesto la grazia al presidente uscente Usa Donald Trump tramite il suo avvocato. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jacob Chansley, noto comeAngeli, lodi QAnon , diventato un simbolo dell'al, ha chiesto laal presidente uscente Usa Donaldtramite il suo avvocato. Il ...

