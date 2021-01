Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad. "Ho sbagliato, mi dimetto" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il docente dell'Accademia di Belle Arti ha lasciato l'incarico. Il direttore: "Episodio molto grave, ma ingiusto ricordarlo solo per questo" Leggi su repubblica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il docente dell'Accademia di Belle Arti ha lasciato l'incarico. Il direttore: "Episodio molto grave, ma ingiusto ricordarlo solo per questo"

MediasetTgcom24 : Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad #urbino - coffeephotogirl : #Urbino, sesso durante lezione online: si dimette professore dell’Accademia di Belle Arti- - cronaca_news : Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad. 'Ho sbagliato, mi dimetto' - Takkettino : Ma una lettera di scuse non sarebbe stata sufficiente? Tutti a fare gli emancipati e poi ci stupiamo se le persone… - CostanzaBattis1 : RT @guidomarchello: Ma del prof di Urbino che fa sesso durante la DAD e gli studenti per errore si godono in diretta lo spettacolo, ne vogl… -