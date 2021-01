Urbino, per i positivi in isolamento domiciliare al telefono c'è l'ex primario: 'Rispondo a chi ha bisogno di aiuto' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Urbino L'amministrazione comunale istituisce un numero dedicato ai malati Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare per ricevere informazioni sanitarie. Il numero è: 338.4056602. A partire dal ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 gennaio 2021)L'amministrazione comunale istituisce un numero dedicato ai malati Covid-19 che si trovano inper ricevere informazioni sanitarie. Il numero è: 338.4056602. A partire dal ...

URBINO L'amministrazione comunale istituisce un numero dedicato ai malati Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare per ricevere informazioni sanitarie. Il numero è: ...

