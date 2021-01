‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 15/01/21 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Davide Donadei è pronto, prontissimo a diventare padre (“è la cosa che più voglio al mondo ora, è la cosa che più voglio fare perché è la cosa più bella“) ma non è ancora pronto dopo QUATTRO MESI a scegliere una tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. “Manca veramente poco“, “Non è facile neanche per me“, “Cercate di resistere“. Va avanti così DA SETTIMANE. E ancora ‘sta benedetta scelta, nell’aria da ben prima della pausa natalizia, non è stata registrata. Voglio sperare che sia stata la redazione ad imporgli di temporeggiare più a lungo possibile perché non avevano sbatti di cercare nuovi tronisti tra un panettone e l’altro, perché al fatto che il pugliese sia DAVVERO indeciso tra Beatrice e Chiara perché “mi piacciono tanto tutte e due” non ci crede manco lui, su. Mo però mi tocca essere impopolare: lo so che il webbe trabocca di gente che vede un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Davide Donadei è pronto, prontissimo a diventare padre (“è la cosa che più voglio al mondo ora, è la cosa che più voglio fare perché è la cosa più bella“) ma non è ancora pronto dopo QUATTRO MESI a scegliere una tra Beatrice Buonocore era Rabbi. “Manca veramente poco“, “Non è facile neanche per me“, “Cercate di resistere“. Va avanti così DA SETTIMANE. E ancora ‘sta benedetta scelta, nell’aria da ben prima della pausa natalizia, non è stata registrata. Voglio sperare che sia stata la redazione ad imporgli di temporeggiare più a lungo possibile perché non avevano sbatti di cercare nuovi tronisti tra un panettone e l’altro, perché al fatto che il pugliese sia DAVVERO indeciso tra Beatrice era perché “mi piacciono tanto tutte e due” non ci crede manco lui, su. Mo però mi tocca essere impopolare: lo so che il webbe trabocca di gente che vede un ...

