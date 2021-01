Uomini e Donne, che fine ha fatto l’ex corteggiatore Mario Serpa? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mario Serpa è stato uno dei protagonisti del primo trono gay di Uomini e Donne a cui ha preso parte come corteggiatore del tronista Claudio Sona, ma cosa fa oggi?… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021)è stato uno dei protagonisti del primo trono gay dia cui ha preso parte comedel tronista Claudio Sona, ma cosa fa oggi?… L'articolo proviene da MeteoWeek.

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - dianacalibana : @zorogat @smartolo @AndrejBolkonsk1 Secondo me si era galvanizzato con la storia del 2%??. Non sarebbe mica il primo… - saraepunto : @trabs62 E le 50enni francesi sono insorte a suon di... foto di culi sodi!?? Uomini stupidi che stupiscono donne stupide, il livello è quello -