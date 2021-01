Uomini e donne, anticipazioni puntata del 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Uomini e donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo quali saranno le anticipazioni di oggi. Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Sulla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Matteo Ranieri. Il ragazzo è finito nell’occhio del ciclone dato che la sua ex fidanzata si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021)ritorna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo quali saranno ledi oggi. Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Sulladi oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Matteo Ranieri. Il ragazzo è finito nell’occhio del ciclone dato che la sua ex fidanzata si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - msgelmini : È il giorno dell’insediamento del nuovo comandante dell’Arma @_Carabinieri_ Teo Luzi. Un uomo di grande esperienza… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Davidone74 : RT @mari_arena75: Gli uomini che deridono le donne qui andrebbero bloccati all 'istante - patriziadegioia : RT @francescagraz1: No ai licenziamenti delle 70 donne e uomini della Voss Fluid di Osnago - Firma la petizione! -