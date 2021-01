UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 17 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) anticipazioni puntata 1109 di Una VITA di domenica 17 gennaio 2021: Susana fa in modo di eVITAre Armando, ma intanto comincia a essere gelosa di lui e Felicia. Bellita inVITA a casa i vicini e con loro intende visionare le scene di prova realizzate da Alfonso Carchano, ma – nel rivedersi sullo schermo – non si piace per nulla. Jacinto riesce a insinuare in Emilio la paura che a Cinta possa piacere un attore del cinematografo. Marcia finalmente esce dall’ospedale e torna ad Acacias, dove starà in casa di Felipe. La coppia annuncia il prossimo matrimonio. Genoveva, che ha parlato con Felipe del passato riguardante Ursula, convoca la baronessa Hilda Hirsch per disfarsi della sua domestica. Una VITA: tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 15 gennaio 2021)1109 di Unadi17: Susana fa in modo di ere Armando, ma intanto comincia a essere gelosa di lui e Felicia. Bellita ina casa i vicini e con loro intende visionare le scene di prova realizzate da Alfonso Carchano, ma – nel rivedersi sullo schermo – non si piace per nulla. Jacinto riesce a insinuare in Emilio la paura che a Cinta possa piacere un attore del cinematografo. Marcia finalmente esce dall’ospedale e torna ad Acacias, dove starà in casa di Felipe. La coppia annuncia il prossimo matrimonio. Genoveva, che ha parlato con Felipe del passato riguardante Ursula, convoca la baronessa Hilda Hirsch per disfarsi della sua domestica. Una: tutte le nostre news anche su ...

