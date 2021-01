Una Vita Anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2021: Marcia è già sposata. Felipe sotto Shock! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 18 al 22 gennaio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5. Leggi su comingsoon (Di venerdì 15 gennaio 2021) Scopriamo le Trame e ledelle puntate della Soap Unain onda dal 18 al 22. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Capezzone : ++Crisi a una svolta. Incarico a Venancio++ Gran mediazione del filippino: “Segnori giallorossi, vi garantisco aper… - micillom5s : Aprire una crisi in questo particolare momento storico è da piantagrane. Soprattutto quando in gioco ci sono gli in… - RaiTre : 'Mi vaccino perchè è giusto, è un dovere farlo e voglio tornare a una vita normale'. Aderiscono alla campagna di… - 50Tindaro : @Rosy26008342 L amore e come una farfalla che vola libera suo fuori a portare vita e amore - SebastianoRus10 : Siamo quasi tutti, che invece di partecipare a tutti i funerali abbiamo continuato a vivere la nostra vita. Però, a… -