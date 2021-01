Una poltrona per tre (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel pieno della pandemia la CDU eleggerà il suo nuovo presidente. Il primo partito tedesco si riunirà questo fine settimana per un congresso digitale, il primo della storia della Repubblica Federale. Parteciperanno 1001 delegati che dovranno eleggere non l’erede di Angela Merkel, ma di Annegret Kramp-Karrenbauer, la leader scelta due anni fa dalla Cancelliera ma che non ha retto il peso della successione. Ora a sfidarsi sono in tre: Norbert Röttgen, Armin Laschet e Friedrich Merz. Uomini, cattolici e del Nord Reno-Westfalia, il Land più popoloso della Repubblica Federale. Il congresso della CDU si sarebbe dovuto svolgere nell’aprile del 2020 ma la pandemia ha costretto la presidente dimissionaria Kramp-Karrenbauer a posticiparlo prima a dicembre e, successivamente, con non poche polemiche, al 15-16 gennaio del 2021. Si apre così un anno di grandi avvenimenti politici con numerose ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel pieno della pandemia la CDU eleggerà il suo nuovo presidente. Il primo partito tedesco si riunirà questo fine settimana per un congresso digitale, il primo della storia della Repubblica Federale. Parteciperanno 1001 delegati che dovranno eleggere non l’erede di Angela Merkel, ma di Annegret Kramp-Karrenbauer, la leader scelta due anni fa dalla Cancelliera ma che non ha retto il peso della successione. Ora a sfidarsi sono in tre: Norbert Röttgen, Armin Laschet e Friedrich Merz. Uomini, cattolici e del Nord Reno-Westfalia, il Land più popoloso della Repubblica Federale. Il congresso della CDU si sarebbe dovuto svolgere nell’aprile del 2020 ma la pandemia ha costretto la presidente dimissionaria Kramp-Karrenbauer a posticiparlo prima a dicembre e, successivamente, con non poche polemiche, al 15-16 gennaio del 2021. Si apre così un anno di grandi avvenimenti politici con numerose ...

