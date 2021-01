Un Posto al Sole, Riccardo Polizzy Carbonelli a Tv Soap: “Roberto Ferri arriva come un ciclone e stravolge tutti gli equilibri!” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando si pensa ad Un Posto al Sole è impossibile dimenticarsi di Roberto Ferri, il cinico uomo d’affari interpretato da tanti anni da Riccardo Polizzy Carbonelli. Nelle ultime settimane, il tycoon ha utilizzato i suoi sotterfugi per la scalata ai cantieri Palladini, potendo contare sulla vicinanza della nuova dark lady Lara Martinelli (Chiara Conti). Tuttavia, Roberto ha continuato ad avere un occhio di riguardo per la “sua” Marina Giordano (Nina Soldano), indisponendo ulteriormente Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Un quartetto esplosivo che ha appassionato i numerosi fan della Soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, e di cui abbiamo parlato proprio con Polizzy Carbonelli. Ecco ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando si pensa ad Unalè impossibile dimenticarsi di, il cinico uomo d’affari interpretato da tanti anni da. Nelle ultime settimane, il tycoon ha utilizzato i suoi sotterfugi per la scalata ai cantieri Palladini, potendo contare sulla vicinanza della nuova dark lady Lara Martinelli (Chiara Conti). Tuttavia,ha continuato ad avere un occhio di riguardo per la “sua” Marina Giordano (Nina Soldano), indisponendo ulteriormente Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Un quartetto esplosivo che ha appassionato i numerosi fan dellapartenopea, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, e di cui abbiamo parlato proprio con. Ecco ...

