Un Posto al Sole: il ritorno di Chiara Petrone, in attesa di quello di Nunzio Cammarota (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mentre i membri regolari del cast di Un Posto al Sole in questo periodo vanno e vengono, nelle trame rientra Chiara Petrone, interpretata da Alessandra Masi. Si sta scaldando per rientrare anche Nunzio Cammarota... Leggi su comingsoon (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mentre i membri regolari del cast di Unalin questo periodo vanno e vengono, nelle trame rientra, interpretata da Alessandra Masi. Si sta scaldando per rientrare anche...

BenedettaTisifo : Adoro Twitter.Di esplicito c'è da dire che siamo tutti soddisfatti, abbiamo Myss Keta??e Animal Crossing??.Sul pupazz… - maxbasello : @Affaritaliani @TarroGiulio Che cazzate. Pfizer sul campo in Israele con dati alla mano già la prima dose ha abbass… - Whiteyeice : @Lul62111985 Non saprei... Entrambe hanno molta paura di rimanere sole, Rosalinda dovrà affrontare la questione giu… - alfio742 : RT @megon54146996: Mentre a Roma si scannano per un posto al sole la gente viene spinta direttamente alla povertà. - BostonG79732862 : @Emixato Un posto al sole le batte tutte -