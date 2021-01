Un maiale di 45mila anni | è la più antica opera d’arte umana mai scoperta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Undifa scoperto in Indonesia sarebbe la piùdella razza: “batte” il record di un’altrasui nostri antenati, ritrovata sempre nello stesso Paese asiatico. Ildell’isola di Sulawesi La raffigurazione del suino, molto ben conservata, è stata ritrovata sull’isola di Sulawesi, in Indonesia. L’immagine è stata datata ad almeno 45.500fa (potrebbe quindi essere più?) e diventa, dunque, l’piùdi cui sino ad ora si ha consapevolezza. Anche se di “poco” a livello di, supera delle pregevoli scene di caccia, ...

