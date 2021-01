“Un bando per cedere il centro agroalimentare ai privati” (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Erika Noschese Affidare il centro agroalimentare ad un privato. È la proposta avanzata dal consigliere comunale d’opposizione Giuseppe Zitarosa che punta l’attenzione sullo stato di degrado in cui versa l’area di via Mecio Gracco. “Ho fatto visita al mercato agroalimentare e devo dire che è un po’ lasciato andare, abbandonato a sé stesso – ha dichiarato Zitarosa – Il Comune dovrebbe metterlo all’asta o venderlo perché a cosa serve un mercato ortofrutticolo agroalimentare che al Comune costa centinaia di migliaia di euro al mese e non bastano per la gestione”. Stando a quanto emerge, infatti, l’amministrazione comunale spende all’incirca un milione e mezzo l’anno per gestire il centro agroalimentare anche se i concessionari pagano il fitto senza un resoconto in ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Erika Noschese Affidare ilad un privato. È la proposta avanzata dal consigliere comunale d’opposizione Giuseppe Zitarosa che punta l’attenzione sullo stato di degrado in cui versa l’area di via Mecio Gracco. “Ho fatto visita al mercatoe devo dire che è un po’ lasciato andare, abnato a sé stesso – ha dichiarato Zitarosa – Il Comune dovrebbe metterlo all’asta o venderlo perché a cosa serve un mercato ortofrutticoloche al Comune costa centinaia di migliaia di euro al mese e non bastano per la gestione”. Stando a quanto emerge, infatti, l’amministrazione comunale spende all’incirca un milione e mezzo l’anno per gestire ilanche se i concessionari pagano il fitto senza un resoconto in ...

Ultime Notizie dalla rete : bando per Concorso Polizia di Stato, bando per 1141 vice ispettori riservato agli interni: cosa studiare LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Lavoro. Concorso in finanza per 571 allievi: al via le selezioni

Montefiore Conca sostiene famiglie, aziende e associazioni

Famiglie, imprese e associazioni. Sono questi i tre destinatari del pacchetto di aiuti messo in campo dall'amministrazione comunale di Montefiore Conca per far fronte all'emergenza Coronavirus e suppo ...

