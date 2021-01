Un album ricorda il pianista Antonio Sardi de Letto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Online “Antonio’s Book”, album musicale edito da Terre Sommerse e dedicato al pianista Antonio Sardi De Letto, prematuramente scomparso Il Maestro De Letto aveva svolto di pari passi gli studi storico-musicali alla Sapienza e quelli pianistici diplomandosi al Conservatorio S.Cecilia di Roma. Docente di pianoforte presso il Conservatorio di Latina e il Pontificio Istituto di Musica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Online “’s Book”,musicale edito da Terre Sommerse e dedicato alDe, prematuramente scomparso Il Maestro Deaveva svolto di pari passi gli studi storico-musicali alla Sapienza e quelli pianistici diplomandosi al Conservatorio S.Cecilia di Roma. Docente di pianoforte presso il Conservatorio di Latina e il Pontificio Istituto di Musica… L'articolo Corriere Nazionale.

Online “Antonio’s Book”, album musicale edito da Terre Sommerse e dedicato ... ai convegni musicologici – l’ultimo che ricordiamo- poco meno di un anno fa – su Schumann alla “Sapienza” di Roma dove ...

La magica mano del mantovano Barca nelle tre copertine degli album di Zero

MANTOVA. Giovanni Barca è l’autore delle copertine dei tre album che Renato Zero ha realizzato con il titolo “Zerosettanta” e inserito in un cofanetto che è in vendita in questi giorni. L’artista mant ...

Online "Antonio's Book", album musicale edito da Terre Sommerse e dedicato ... ai convegni musicologici – l'ultimo che ricordiamo- poco meno di un anno fa – su Schumann alla "Sapienza" di Roma dove ...

La magica mano del mantovano Barca nelle tre copertine degli album di Zero

MANTOVA. Giovanni Barca è l'autore delle copertine dei tre album che Renato Zero ha realizzato con il titolo "Zerosettanta" e inserito in un cofanetto che è in vendita in questi giorni. L'artista mant ...