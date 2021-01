Ultimo ban Xiaomi di Trump, c’è pericolo per i servizi Google come per Huawei? (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ultima mossa di Trump è il ban Xiaomi e di altri produttori cinesi. A pochi giorni dal termine ufficiale del suo mandato, l’ormai ex presidente USA lancia l’ultima sua invettiva contro la Cina, in particolare contro il produttore asiatico in forte espansione mondiale. Siamo al cospetto di un nuovo caso Huawei? C’è pericolo che i servizi Google e dunque anche il Play Store non siano garantiti sui nuovi device proprio di Xiaomi come accaduto oramai da 2 anni al concorrente nazionale? Almeno per il momento, la situazione non è così critica ma capiamo esattamente quali sono i nuovi limiti della società colpita dalla misura. Trump, in pratica, vieterebbe agli investitori statunitensi di possedere azioni Xiaomi e delle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ultima mossa diè il bane di altri produttori cinesi. A pochi giorni dal termine ufficiale del suo mandato, l’ormai ex presidente USA lancia l’ultima sua invettiva contro la Cina, in particolare contro il produttore asiatico in forte espansione mondiale. Siamo al cospetto di un nuovo caso? C’èche ie dunque anche il Play Store non siano garantiti sui nuovi device proprio diaccaduto oramai da 2 anni al concorrente nazionale? Almeno per il momento, la situazione non è così critica ma capiamo esattamente quali sono i nuovi limiti della società colpita dalla misura., in pratica, vieterebbe agli investitori statunitensi di possedere azionie delle ...

Capezzone : Ho scritto alcune ore fa (uscirà tra poche ore) un articolo in cui si diceva tra l’altro che Twitter, pur tra censu… - wordweb81 : Ultimo ban #Xiaomi di Trump, c’è pericolo per i servizi Google come per Huawei? - wordweb81 : Ultimo ban Xiaomi di Trump, è pericolo per i servizi Google come per Huawei? - _melacton__ : 'Così parti lunedì (con l'ultimo aereo prima del ban aka se mi bloccano anche la prossima volta è finita) e passiam… - bardtwtering : @LeggoSono @RickDuFer @StefanoFeltri Tra l'altro, l'intervista verteva anche sull'ultimo ban. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo ban Xiaomi ban: Trump mette l'azienda nella lista nera come ultimo atto Tech Princess Un altro ban: Trump mette anche Xiaomi nella lista nera

A cinque giorni dall'insediamento di Biden, Trump lancia l'ultimo ban per un'azienda cinese: Xiaomi. Scopri qui tutti i dettagli.

Come ultimo atto Trump mette al bando Xiaomi

Negli ultimi giorni di attività l'amministrazione Trump, prima dell'insediamento di Biden, ha messo al bando Xiaomi dichiarandola un'azienda militare comunista. Alla luce di questo provvedimento, che ...

A cinque giorni dall'insediamento di Biden, Trump lancia l'ultimo ban per un'azienda cinese: Xiaomi. Scopri qui tutti i dettagli.Negli ultimi giorni di attività l'amministrazione Trump, prima dell'insediamento di Biden, ha messo al bando Xiaomi dichiarandola un'azienda militare comunista. Alla luce di questo provvedimento, che ...