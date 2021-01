Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di sabato 16 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.00 – Lazio, parla Inzaghi – L’allenatore biancoceleste ha parlato al termine del derby vinto contro la Roma: «Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi, lo avevo già notato in settimana e sapevo avrebbero dato tanto. La vittoria ci dà soddisfazione. Ora siamo alla terza vittoria di fila, ma serve sempre questa determinazione. Il calcio dopo il Covid è cambiato, spero di poter fare sempre le rotazioni necessarie per cambiare questi giocatori che, in cinque anni, mi hanno dato tantissime soddisfazioni». Ore 22.50 – Roma, parla Fonseca – Il tecnico giallorosso ha commentato la sconfitta nel derby contro la Lazio: ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.00 – Lazio, parla Inzaghi – L’allenatore biancoceleste ha parlato al termine del derby vinto contro la Roma: «Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi, lo avevo già notato in settimana e sapevo avrebbero dato tanto. La vittoria ci dà soddisfazione. Ora siamo alla terza vittoria di fila, ma serve sempre questa determinazione. Il calcio dopo il Covid è cambiato, spero di poter fare sempre le rotazioni necessarie per cambiare questi giocatori che, in cinque anni, mi hanno dato tantissime soddisfazioni». Ore 22.50 – Roma, parla Fonseca – Il tecnico giallorosso ha commentato la sconfitta nel derby contro la Lazio: ...

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - Yogaolic : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, protocollo #Covid_19 violato. Esclusione? No, solo multa dalla #FIGC - #Juventus #Juve - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -