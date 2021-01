(Di venerdì 15 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.30 – Marcello Lippi parla di Inter-Juve – L’ex ct dell’Italia ha parlato di Inter e Juve soffermandosi sul duello Lukaku-Ronaldo: «Forse sono entrambe un po’ troppo dipendenti da un solo uomo: Lukaku da una parte e Ronaldo dall’altra. Senza quei due giocatori il potenziale delle squadre diminuisce notevolmente. D’altra parte si tratta di fuoriclase notevoli». LE SUE PAROLE. Ore 9.15 – Fiorentina, Martinez Quarta non si dà pace – Il difensoreFiorentina torna sul episodio che ha portato al gol di Lukaku. LE SUE PAROLE. Ore 9.00 – Lazio, botta e risposta tra Arcuri e Lotito – Il commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha ammesso di tifare ...

fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - fanpage : #crisidigoverno, anche Alessandro di Battista punta il dito contro Renzi - CalcioNews24 : Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata - CorriereCitta : Conferenza #Conte 15 gennaio 2021: orario e canali della diretta tv di oggi #conferenzastampa #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Fanpage.it

Nonostante siano passati quasi otto anni dall'uscita di The Last of Us, la community del gioco a quanto pare non è riuscita a trovare tutti i riferimenti e gli easter egg presenti nel gioco perché uno ...PESARO- La marcia del Covid 19 non accenna ad arretrare nella nostra Regione, che rischia, con un indice RT di 0,93 pericolosamente vicino alla linea Maginot tra zone gialle ed ...