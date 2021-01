Uganda al voto, Museveni avanti e lo sfidante Bobi Wine assediato: «Temo per la mia vita» (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo una campagna elettorale costata decine di vite umane, con i social silenziati a 48 ore da un voto che si è svolto giovedì scorso senza osservatori internazionali perché tanto i dubbi espressi in passato sulla legittimità del processo elettorale sono caduti nel vuoto, Yoweri Museveni è vicino alla conquista del suo sesto mandato. Con circa metà delle schede scrutinate, ieri sera il 76enne presidente, da 35 al potere, era saldamente in testa con oltre il 60% dei voti. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo una campagna elettorale costata decine di vite umane, con i social silenziati a 48 ore da unche si è svolto giovedì scorso senza osservatori internazionali perché tanto i dubbi espressi in passato sulla legittimità del processo elettorale sono caduti nel vuoto, Yoweriè vicino alla conquista del suo sesto mandato. Con circa metà delle schede scrutinate, ieri sera il 76enne presidente, da 35 al potere, era saldamente in testa con oltre il 60% dei voti. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Gianbilico : Intanto in Uganda dopo il voto succedono cose da pazzi. - Fe_DiLeo : RT @TV2000it: #Uganda al voto tra paure e intimidazioni. Campagna elettorale tra le più sanguinose - DamansLES : Uganda al voto, Wine attacca lo stop ad internet - massimomoncada : RT @ispionline: Tensioni in #Uganda alla vigilia del voto. La sfida è tra il presidente #Museveni e la star del pop che ha avvicinato i #… - factanza : ???? In #Uganda si va al voto senza Internet. L'Uganda va al voto senza social media e app di messaggi, interrotti… -